Reiterprozession in Hakendover begeisterte wieder mehr als 25.000 Besucher

An diesem Ostermontag wurde die Reiterprozession in Hakendover, eine Teilgemeinde der Stadt Tienen (Flämisch-Brabant), von etwa 25.000 Schaulustigen besucht an. Dies bestätigte Katrien Partyka (CD&V), die Bürgermeisterin von Tienen, unter Berufung auf Zahlen der örtlichen Polizei.