Antwerpener Hafen: DP World bekam neue Stapelkräne für Container

Am Containerterminal von DP World im Hafen von Antwerpen sind in der vergangenen Woche drei neue Stapelkräne für Container angekommen. Die Kräne wurden in Schanghai gebaut und per Schiff geliefert. Der Transport dauerte rund drei Wochen. Unsere Bilder zeigen die Ankunft des Schiffes aus Schanghai letzte Woche.