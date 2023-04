König Philippe und Prinz Gabriël sind beim Start der Raumsonde "Juice" mit dabei

Eigentlich studiert Prinz Gabriël derzeit an der Königlichen Militärakademie in Brüssel, doch da in den Schulen noch Osterferien sind, konnte er diese Woche mit nach Kourou in Französisch-Guayana kommen, wo am 13. April der „Juice“-Satellit mit der Ariane 5 von der Startrampe der European Space Agency (ESA) aus ins All starten wird.

Der „Juice“-Satellit (JUpiter ICy moons Explorer) wird nach einer Reise von 8 Monaten in der Umgebung des Planeten Jupiter ankommen, um dort im Jahr 2035 nach seiner Arbeit auf dem Mond „Ganymedes“ abzustürzen.

„Juice“ wird drei Monde und einen Ozean im Untergrund eines der Monde untersuchen, denn die europäische Raumfahrtbehörde ESA will wissen, ob dort Leben möglich ist.

An Bord des Satelliten befindet sich auch Technologie aus Belgien. Doch nicht nur deswegen will der belgische König diesen Start beobachten. König Philippe ist bekannt dafür, dass er sich für die Raumfahrt besonders interessiert.