Region Brüssel-Hauptstadt: Aus Bürogebäuden werden Wohnungen

Bei den derzeit leerstehenden Bürogebäuden handelt es sich zum einen um einige recht neue und moderne Turmbauten, doch in erster Linie betrifft dies „Altbauten“ aus den 1950er bis 1970er Jahren. Diese allerdings entsprechen kaum noch heutigen Energiestandards. Das muss natürlich angepasst werden. Nachhaltig ist eine Umwandlung von Büros in Wohnungen allemal, denn hier sind Umbauten aufgrund vorhandener baulicher Infrastruktur wesentlich günstiger als Abriss und Neubau.

Wohnungen in ehemaligen Bürogebäuden können Lösungen für den auch in Brüssel akuten Mangel an Sozialwohnungen bieten. In der Hauptstadt-Region steht eine Warteliste für solche Wohnungen mit rund 50.000 Anwärtern etwa 500 entsprechenden Neubauten entgegen. Inzwischen sind der soziale Wohnungsbau und die entsprechenden Gesellschaften denn auch auf diese Möglichkeiten aufmerksam geworden. Dabei hilft auch die regionale Gesetzgebung: In Brüssel müssen 25 % der dahingehenden Sanierungs- und Umbauprojekte Sozialwohnungen beinhalten.