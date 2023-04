Salah Abdeslam: "Ich habe mit den Anschlägen in Brüssel nichts zu tun"

Bei den Befragungen sagte Salah Abdeslam, einer der Angeklagten bei diesem Prozess, dass er lediglich bei der Planung der Anschläge auf Paris im November 2015 involviert war, nicht aber bei denen von Brüssel einige Monate später.

„Ich habe mit den Anschlägen in Brüssel nichts zu tun,“ so Abdeslam am Dienstag. Er gab auch zu verstehen, dass ihm führende Kräfte der islamistischen Terrororganisation IS nach seiner Flucht aus Paris in Richtung Brüssel nahegelegt hätten, doch einen Anschlag zu verüben. Dies habe er allerdings verweigert. IS habe übrigens auch versucht, ihn auf irgendeine Art und Weise nach Syrien zu bringen.

Opfer und Angehörige von Opfern der Anschläge auf den Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem und auf die Metrostation Maalbeek im Stadtzentrum bzw. deren Anwälte gehen davon aus, dass Salah Abdeslam mit seinen Aussagen seine Rolle bei den Attentaten minimalisieren wolle.