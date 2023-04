Schlechte Nachrichten für Alkoholiker: Bald ist Antabuse nicht mehr verfügbar

Für zehntausende Alkoholsüchtige in Belgien gibt es schlechte Nachrichten. In Kürze wird das Gegenmittel für Alkoholgenuss Antabuse nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Pharmahersteller Sanofi beendet die Auslieferung des Medikaments in Belgien und plant sogar ein Ende der Produktion weltweit.