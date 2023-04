Tierschützer veröffentlichen Bilder von Misshandlungen an Kälbern

Die Tierschutzorganisation „Ongehoord“ („Unerhört“) hat Bilder von schweren Misshandlungen an Kälbern in Ställen von Viehhändlern in Merksplas und Tielt-Winge in Flandern veröffentlicht. Ein entsprechender Bericht der flämischen Tageszeitung De Morgen wurde inzwischen gegenüber VRT NWS bestätigt. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Kälber geschlagen und getreten werden und wie man ihnen Elektroschocks verabreicht.