Coca-Cola zieht alle Getränkeautomaten aus den Sekundarschulen in Belgien ab

In jüngster Zeit ist die Zahl der Getränkeautomaten in den Schulen in Belgien bereits stark zurückgegangen. Derzeit soll es noch rund 1.000 solcher Cola-Automaten in Sekundarschulen geben, doch deren Ende steht bevor. „Wir haben unsere Präsenz in den Schulen schrittweise angepasst,“ sagte Eva Lefevere von Coca-Cola Belgien gegenüber der VRT-Redaktion: „Wir sind zum Beispiel schon lange nicht mehr in den Primarschulen zu finden. In den Sekundarschulen bieten wir nur noch Mineralwasser und zuckerfreie Getränke an.“

Jetzt fiel der Entschluss bei Coca-Cola, sich ganz aus den Schulen zurückzuziehen: „Wir finden es wichtig, um der gesellschaftlichen Debatte auf dem Fuß zu folgen und gehen deshalb zu Selbstregulierung über. Um weiter den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen, entfernen wir also die Automaten aus den Sekundar- und Mittelschulen.“

Dieser Beschluss des Getränkekonzerns bezieht sich allerdings nur auf die Sekundarschulen. In den Hochschulen und den Universitäten in Belgien verändere sich nichts, so Coca-Cola-Sprecherin Lefevere. Und nicht zuletzt betrifft dies auch nur Getränkeautomaten, die der Coca-Cola-Konzern selbst betreibt. In Schulen, in denen andere Betreiber Softdrink-Automaten aufgestellt haben, wird es wohl auch weiter Getränke des Konzerns geben.