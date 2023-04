Die Uniklinik in Gent scannt Patienten mit einem 3D-Scanner, in dem man aufrecht steht

Die Universitätsklinik von Gent arbeitet seit kurzem mit einem 3D-Scanner, in dem die Patienten aufrecht stehen. Die Uniklinik müsste die erste Klinik in den Benelux-Ländern sein, die mit einem solchen Scanner arbeitet. Die Patienten sollen bewusst aufrecht stehen, damit die Ärzte Knochen und Muskeln in belastetem Zustand analysieren können. Dies soll u.a. bei komplizierten Brüchen einen eindeutigen Mehrwert in der Behandlung bringen.