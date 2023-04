Universitätsstudie: In Belgien halten sich rund 112.000 Menschen ohne Papiere auf

Die VUB Wissenschaftler wandten eine neue aber sehr einfache demographische und statistische Methode an, um die Zahl der sich illegal in Belgien aufhaltenden Menschen schätzen zu können. In einem Land nicht registrierte Personen können nach Ansicht der Forscher lange unentdeckt bleiben - unter Umständen so lange, bis sie sterben.

„Dann haben diese Leute nicht mehr davon, im verborgenen zu leben“, so der Demograph Johan Surkyn, der die Arbeiten an dieser Studie leitete. In den Statistiken bzw. in den Bevölkerungsregistern werden alle Personen, die auf dem belgischen Grundgebiet sterben, erfasst. Das betrifft auch jene, die sich nicht registriert in unserem Land aufhielten.

Jährlich sterben in Belgien etwa 500 Menschen, die in keinem Bevölkerungsregister erfasst sind. Über demographische Hochrechnungen konnte so erfasst werden, wie viele Menschen ohne Papiere in unserem Land leben. An einem willkürlich ausgewählten Tag wurde berechnet, dass sich rund 489.000 nicht registrierte Personen in Belgien aufgehalten haben.