Verfahren der christlichen Gewerkschaft gegen das Verbot von Streikposten an Delhaize-Supermärkten

Protest auch bei der Aktionärsversammlung von Ahold-Delhaize in den Niederlanden

Etwa 100 Gewerkschaftler von der christlichen ACV und der sozialistischen ABVV haben sich am Mittwochmorgen per Bus auf dem Weg nach Zaandam bei Amsterdam gemacht, um dort für ihre Belange bei der Aktionärsversammlung der Fusionsgemeinschaft Ahold, die Muttergesellschaft von u.a. Albert Heijn, bol.com und Delhaize einzutreten (Foto unten). Auch hier wurde vornehmlich gegen den Verkauf von 128 Delhaize-Märkten in Belgien an Franchisenehmer protestiert. In Zaandam fanden sie auch Unterstützung von einer niederländischen Gewerkschaft, die allerdings auch eine eigene Agenda hat, nämlich einen Mindestlohn von 14 € pro Stunde einzufordern. Dies sei auch notwendig, da die Aktionäre von Ahold innerhalb der vergangenen Jahre „um 80 % reicher geworden“ seien.