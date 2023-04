Internationaler Haftbefehl gegen den Doppelmörder von Brüssel und Berlin

Bei dem 24 Jahren alte Mann, der am vergangenen Wochenende von der deutschen Polizei in Schleswig-Holstein festgenommen wurde, handelt es sich in der Tat um den Verdächtigen, der am 4. April im Brüsseler Stadtteil Etterbeek eine 53 Jahre alte Frau umgebracht haben soll. Dies bestätigte die Brüsseler Staatsanwaltschaft. Der Mann soll zwei Tage später einen Taxifahrer in Berlin erstochen haben.