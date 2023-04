Internationaler Währungsfonds: "Belgien steht vor 5 mageren Jahren"

Es ist bereits hinlänglich bekannt, dass Belgien in diesem Jahr mit dem höchsten Haushaltsdefizit in der Eurozone zu kämpfen hat. 2023 liegt dieses Defizit bei -4,8 % des Brutto-Inlandsprodukts (BIP). Das ist eine Summe von 27,4 Mia. €, die den Staatsfinanzen fehlen. Hinzu kommen eine weiter steigende Staatsschuld und weiter steigende Ausgaben.

Der Internationale Währungsfonds ist der Ansicht, dass es mit Belgien so nicht weitergehen könne. Bis 2028 könnte sich das Haushaltsdefizit auf bis zu einem Minus von 5,8 % des BIP belaufen, wie dort berechnet wird. Zur Erinnerung: Die EU lässt ein Defizit von höchstens 3 % zu… Damit trägt unser Land in dieser Frage die Rote Laterne in der EU, nur knapp vor Rumänien mit einem vorausgesagten Defizit von 4,2 % des BIP in 2028.