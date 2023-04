Katar-Gate: Auch Eva Kaili mit elektronischer Überwachung aus der U-Haft entlassen

Dazu flossen offenbar hohe Bargeldsummen in die Taschen verschiedener Funktionäre und Abgeordneter.

Marokko und Katar zielten mit Geld und anderen Zuwendungen auf Personen in passender politischer und strategischer Funktion. Dazu gehörte auch die Griechin Eva Kaili als Vizevorsitzende des EU-Parlaments.

Sie, ihr Vater und ihr Lebensgefährte wurden im Dezember 2022 festgenommen. In Kailis Wohnung und in einem Koffer, den ihr Vater bei seiner Verhaftung bei sich hatte, wurden hohe Summen an Bargeld gefunden und beschlagnahmt.

Zunächst wollte Eva Kaili von dem Geld nichts gewusst haben, doch später gab sie zu, ihrem Vater den Auftrag gegeben zu haben, Bargeld zu verstecken. Dieser wurde schon früh aus der U-Haft entlassen.