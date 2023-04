Neuer Trend Homeschooling? Immer mehr Grundschulkinder bekommen in Belgien Hausunterricht

Wer dachte, dass viele Eltern nach langem Homeschooling während der Corona-Pandemie geheilt sind, der hat sich wohl getäuscht. In Belgien bekommen immer mehr junge Grundschulkinder Unterricht von ihren Eltern zu Hause. Die Zahl dieser Kinder hat sich in unserem Land in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht.