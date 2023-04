Start von "Juice" in Kourou vorläufig abgeblasen: König Philippe nimmt die "Ariane 5" in Augenschein

Der Start der ESA-Trägerrakete „Ariane 5“ vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana wurde am Donnerstag in letzter Minute aufgrund der Wetterumstände vor Ort abgeblasen. Zu denen, die den Start verfolgen werden bzw. wollen, gehören auch Belgiens König Philippe und dessen Sohn, Prinz Gabriël. Ihnen wurde ein Rundgang auf der Basis gewährt (Video).