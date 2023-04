Testhaushalte gesucht: In Flandern wird nach Pestiziden im Schlafzimmer geforscht

Jetzt sucht VELT, eine als Verein organisierte Umweltorganisation in Flandern, nach Testpersonen oder nach Haushalten, die an einer Erhebung zu dieser Frage teilnehmen möchten. Kürzlich erschien zur Frage von Pestiziden in Wohnungen vor allem in ländlichen Regionen eine Aufsehen erregende Studie, die für Beunruhigung sorgt.

VELT will jetzt konkret wissen, wie es um Pestizide in Flandern steht. Im Rahmen der „Bürgeruntersuchung SOS Schlafzimmer“ soll eine Studie angefertigt werden. Warum untersucht VELT ausgerechnet Schlafzimmer? Der Grund dafür ist die Tatsache, dass sich die Menschen in ihrem Schlafzimmer am häufigsten und am längsten in ihrer Wohnung aufhalten.

Interessierte, die an dieser Untersuchung in Flandern teilnehmen möchten, können sich bei VELT melden. Sie dürfen dann zwei Wochen lang ihre Schlafzimmer nicht mehr putzen und sollen danach staubsaugen und mit einem speziellen Filter Proben auffangen, die im Rahmen der Untersuchung auf Schadstoffe analysiert werden. Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt ist übrigens kostenlos.