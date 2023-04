Verursacht der EU-Ratsvorsitzende zu hohe Kosten? Charles Michel weist Vorwürfe entschieden zurück

Beim aktuellen EU-Ratsvorsitzenden Charles Michel sollen die Reisekosten bis zu viermal höher liegen, als bei seinen Vorgängern lautet die Kritik in verschiedenen Medien und er würde sich zu sehr um sein eigenes Image kümmern. Unter anderem wird dem Belgier vorgeworfen, Dienstreisen mit gecharterten Privatflugzeugen zurückzulegen. Das aber liege in der Natur der Sache, so der Angesprochene.

Michel reagierte in einigen belgischen Tageszeitungen auf die Vorwürfe auch mit dem Argument, dass sich die Zeiten geändert hätten, vor allem auch im internationalen Kontext. Er erinnerte zum Beispiel daran, dass es in Europa einen Krieg gebe. Damit verwies Michel auf die diplomatischen Aktivitäten aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Als EU-Ratsvorsitzender gehöre es zu seinen Aufgaben, so Michel weiter, dass er die Interessen der Europäischen Union vertreten und verteidigen müsse. Es sei ihm allerdings lieber, kritisiert zu werden, weil er zu viel tue, als sich vorwerfen lassen zu müssen, er würde zu wenig unternehmen.