Belgiens Ex-Königspaar Albert II. und seine Frau Paola sind von Papst Franziskus empfangen worden

Paola, als Prinzessin Ruffo di Calabria 1937 in der Toskana geboren, wuchs in Rom auf. Bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von Papst Johannes XXIII. 1958 traf sie dort Prinz Albert. Die beiden heirateten nur ein knappes Jahr später in Brüssel. Von 1993 bis 2013 waren die Italienerin und ihr belgischer Ehemann das amtierende Königspaar der Belgier. Im Jahr der Wahl von Papst Franziskus übernahmen ihr Sohn Philippe (62) und dessen Ehefrau Mathilde die Amtsgeschäfte.