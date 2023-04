D-Day für Camilles „Feuerwerk“: Heute erscheint die erste deutsche Single des flämischen Superstars

Sie kann tanzen, sie kann singen und sie kann schauspielern. In Flandern ist sie schon ein Superstar - jetzt erobert Camille Dhont (21) Deutschland! „Falls sich die Gelegenheit ergibt, sind wir bereit, durch ganz Deutschland zu touren", so das selbstbewusste Allround-Talent am heutigen Freitag, an dem ihre erste deutsche Single "Feuerwerk" auf den Markt kommt.

Camille ist nicht nur Sängerin, sondern auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Sie spielte von 2019 bis 2023 in der VRT-Jugendserie #LikeMe die Rolle der Camille van Beem. Bereits dort konnte sie ihr musikalisches Talent beweisen – es war eine Musikserie, in der in jeder Folge zwei Coversongs performt wurden.

2022 gewann Camille die zweite Staffel der belgischen Ausgabe der TV-Show "The Masked Singer". Als "Miss Poes" - oder in der englischen Übersetzung als "Miss Kitty" - setzte sie sich unter insgesamt 12 Teilnehmern durch. Mit ihrem sexy Katzenkostüm samt pinker Krone und blauem Glitzerkleidchen und natürlich mit ihrer starke Stimme konnte Camille durchweg Jury und Publikum überzeugen!