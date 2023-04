F-16 durchbricht mit lautem Knall Schallmauer über den Provinzen Antwerpen und Flämisch Brabant

Gegen 11.30 Uhr am Freitagmorgen wurden die Menschen in den Kempen im Osten der Provinz Antwerpen und in den östlichen Gebieten von Flämisch-Brabant durch einen lauten Knall aufgeschreckt.

Aus Geel, Zoersel und Beerse in der Provinz Antwerpen sowie aus Diest, Tienen, Scherpenheuvel, Lubbeek und Holsbeek in Flämisch-Brabant berichteten Menschen in den sozialen Medien den Knall gehört zu haben. Doch was war die Ursache und woher kam er? Zunächst wurde eine Explosion nicht ausgeschlossen, aber diese Theorie konnte schnell von der Feuerwehr ausgeräumt werden.

Wenig später gab der Militärflugplatz Kleine-Brogel in der Nähe von Peer (Provinz Limburg) auf seiner Facebook-Seite bekannt, dass eines seiner Flugzeuge für den Knall verantwortlich war. Bei einem Testflug hatte ein F-16-Kampfjet die Schallmauer durchbrochen und einen Überschallknall verursacht.