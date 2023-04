Flandern und seine zu knappen Wasserreserven: "Jeder Tropfen zählt"

VMM Generaldirektor Bernard De Potter setzt darauf, dass die Gesellschaft in Flandern in dieser Frage zusammenarbeitet: „Wasser ist als kostbare Quelle mit unserer Gesellschaft verwoben. Es ist für unsere Natur unersetzlich und wird aktiv von Unternehmen, Landwirten, lokalen Verwaltungen und den Bürgern genutzt. Wir müssen darum alle zusammen sparsamer damit umspringen und aktiv über einen umweltfreundlichen Umgang damit nachdenken. Auf diese Weise wächst das Bewusstsein, dass Wasser kostbar ist. Das ist ein Gedanke, der in unserer Gesellschaft leben muss!“

Wie können die Flamen sparsamer mit Wasser umgehen?

De Potter ist der Ansicht, dass alle dazu beitragen können: Die Bürger, die Wirtschaft, die Landwirtschaft und auch die lokalen Behörden. So rät die VMM Häuslebauern und Bewohnern von Häusern mit Garten dazu, ihre Grundstücke mehr zu enthärten und mehr Wasserzisternen anzulegen. „Es ist an den lokalen Verwaltungen, beim Bau von neuen öffentlichen Projekten, wie Straßen, Plätzen oder Parks, mit Regenwasserfiltern, Regenwasserauffang, Grünflächen und Enthärtung des Bodens Rechnung zu tragen“, so Der Generaldirektor.

Die VMM reiche dazu einige geeignete Instrumente an, so De Potter weiter. „Auch für Betriebe und für die Industrie ist es günstig, Regenwasser mit benachbarten Unternehmen aufzufangen und auszutauschen. Wenn das eine Unternehmen Wasserüberschüsse hat und das andere Wasser braucht, ist Zusammenarbeit wichtig“, so Bernard De Potter zu möglichen Betriebsprozessen, an die noch zu wenig gedacht werden. Mehr Info unter www.vmm.be (in niederländischer Sprache).