"Hans-Peter Feldmann - 100 Jahre" in der Brüsseler A Foundation

Hans-Peter Feldmann kam 1941 zur Welt und seit etwa Ende der 1960er Jahre ist er in der Kunstwelt bekannt. Zunächst brachte er Fotobücher heraus, in denen Bilder unterschiedlicher Herkunft zu sehen waren. Im Laufe der Jahre wurde er auch als Fotograf in der Kunst immer bekannter. 2010 gewann er den Hugo Boss-Preis, der mit einer Ausstellung im Guggenheim-Museum in New York verbunden war.

Die Portraitreihe „100 Jahre“ entstand zwischen 1994 und 1997. Feldmann portraitierte dazu eine Person pro Jahr. Die Reihe beginnt mit einem Baby, dass seinerzeit 8 Monate alt war und endet mit dem Foto einer fröhlichen Seniorin im Alter von 100 Jahren. Die Protagonisten posieren nicht, sondern zeigen sich natürlich. Dabei zeigen sie sie sich in ihrer natürlichen Umgebung und zwar völlig ungekünstelt. Eigentlich ist diese Arbeit das Gegenteil der statischen Reihe „Menschen des 20. Jahrhunderts von August Sander.

