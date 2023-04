Interne Prüfung bei Bpost deckt illegale Absprachen bei der Zeitungszustellung auf

Als Reaktion auf die Artikel in den Tageszeitungen De Tijd und L'Echo erklärte die Ministerin für öffentliche Unternehmen Petra De Sutter (Foto unten) am Freitag, sie erwarte vom neuen CEO von Bpost, dass er an einer neuen Organisationskultur innerhalb des Postunternehmens mitwirke. "Es liegt nun am Verwaltungsrat und am Vorstand, dafür zu sorgen, dass die Empfehlungen der Rechnungsprüfung mit der nötigen Sorgfalt umgesetzt werden", kommentierte De Sutter. Sie fügte hinzu, dass sie sich regelmäßig mit diesen Gremien treffen werde, um die Folgemaßnahmen zu überwachen.

"Anhand des Auditberichts wird zu prüfen sein, ob hinsichtlich der Angelegenheit der Auftragsvergabe für den Zeitungsvertrieb weitere Schritte unternommen werden müssen. Dies fällt vollständig in den Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministers Pierre-Yves Dermagne", schloss De Sutter.

Bpost wollte sich am Freitag nicht zu diesem laufenden Vergabeverfahren für einen Auftrag, der von 2024 bis 2028 läuft, äußern. Das Unternehmen stellt jedoch klar, dass es nicht auf einen neuen CEO gewartet habe, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die internen Prozesse und Kontrollmechanismen zu verbessern und zu verhindern, dass in Zukunft weitere illegale Geschäfte ans Licht kommen, wie es aus einem internen Bericht hervorzugehen scheint.