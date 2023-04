"James Ensor und die Musik": Kleine aber feine Ausstellung im Antwerpener "Vleeshuis"

2024 große Ensor-Ausstellung in Brüssel

Die Königliche Bibliothek von Belgien und die Königlichen Museen für Schöne Künste kündigen für 2024 eine große Ensor-Ausstellung in Brüssel an. Vom 22. Februar bis zum 2. Juni 2024 werden dort die Ensor-Kollektionen beider Häuser zusammengefügt und das Ganze steht unter dem Titel „James Ensor. Inspired by Brussels“. Damit wird in Belgien der 75. Todestag von James Ensor (13. April 1860 - 19. November 1949) begangen.

Schwerpunkt dieser Ausstellung werden die Werke bilden, in denen Ensor sich mit Brüssel befasst. James Ensor mag in Ostende geboren sein und er hat dort die meisten seiner Bilder gemalt. Und er ist mit dieser Stadt eindeutig verwurzelt. Doch auch die belgische Hauptstadt gehört als Motiv und Inspiration zu seinem Schaffen.