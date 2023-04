Leuven: Zweiter Versuch geglückt, Turmspitze Sint-Maartensdal wieder an ihrem angestammten Platz

Der Architekt, der die Renovierung der Turmspitze in den letzten anderthalb Jahren beaufsichtigt hat, war am Freitagmorgen ebenfalls anwesend. "Es ist immer wieder spannend, denn die Teile müssen natürlich passen und die Wetterbedingungen müssen ideal sein", erklärt Architekt Ludo Bekker. "Es ist ein Kunststück, denn der Mast wiegt 9 Tonnen. Oben auf dem Wohnturm sind dann drei Personen, die den Mast festhalten und führen. Alles in allem hat alles reibungslos geklappt, so dass ich zufrieden bin."

Es war eine langwierige Arbeit, aber jetzt steht die Turmspitze wieder an ihrem ursprünglichen Platz, und das soll auch in den nächsten Jahren so bleiben. "Wir haben unser Möglichstes getan, um die Turmspitze so zu renovieren, dass sie so lange wie möglich hält", sagt Bekker. "Wir haben dafür gesorgt, dass kein Wasser mehr eindringen kann, und falls doch, dass das Wasser abfließen kann, damit der Stahl nicht zu rosten beginnt. Wir rechnen ohnehin damit, dass die Turmspitze jetzt mindestens 50 Jahre lang hält."