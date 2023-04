Neues Leben für die Kornspeicher von Leuven: Moderne Wohnungen, Gastronomie und ein "Stadtbalkon"

Den berühmten Kornsilos am Kanal „Vaartkom“ in Leuven (dt.: Löwen) in Flämisch-Brabant wird wohl bald neues Leben eingehaucht. Diese ikonischen Landmarks sind Wahrzeichen in der altehrwürdigen Universitätsstadt und sie sollen in ihrem neuen Leben Modernität erfahren, wenn denn der Bauantrag der Projektentwickler Ertzberg und DCA grünes Licht von Stadt und Provinz bekommt.