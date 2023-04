Wissenschaftler und Historiker auf der Spur von Flanderns erster Gräfin Judith, die vor rund 1.000 Jahren lebte

„Wir wissen noch nicht sicher, ob sie es ist, doch es liegen immer weniger Elemente vor, die das Gegenteil sagen“, so Steven Vanderputten, Professor für mittelalterliche Geschichte an der UGent. Als das Skelett vor 20 Jahren in Gent entdeckt wurden, sagten bereits zwei Wissenschaftler, dass dies die sterblichen Überreste von Judith von West-Franzien (Frankreich gab es damals noch nicht) sein könnten, doch diese These wurde bis heute nicht weiterverfolgt.

Doch Prof. Vanderputten ist sich sicherer denn je: „Es ging damals um eine eher mutige Hypothese, für die es bisher wenig Beweise gab. Nach der Ausgrabung sind lediglich Basisuntersuchungen durchgeführt worden.“ Doch nach der Ausstrahlung der VRT-Geschichtsreihe „Die Geschichte von Flandern“ im Fernsehen, kam die Idee auf, dem noch einmal nachzugehen.

Wer war Gräfin Judith eigentlich?

Die Geschichte beginnt im Europa des 9. Jahrhunderts, also im Mittelalter. Judith war die Tochter von Karl dem Kahlen, dem Enkel von Karl dem Großen und diese hatte ein abenteuerliches Leben. Sie wurde quasi zweimal von ihrem Vater zwangsverheiratet, doch ihre Männer starben jedes Mal früh. Als Karl der Kahle sie ein drittes Mal verheiraten wollte, ergriff sie gemeinsam mit die Flucht und zwar mit Balduin mit dem Eisernen Arm, dem ersten Grafen von Flandern.

Das Paar herrschte über ein kleines Gebiet in einer „Ecke“ des Westfranzösischen Reichs, damals auch „Pagus Flandriensis“ genannt. Dieses Gebiet liegt quasi an der Basis dessen, was Flandern heute darstellt. Dass Judith direkt von Karl dem Großen abstammte, sorgte für eine gewisse Prominenz des Paares, dass zwei Söhne zur Welt brachte.

Und danach?

Mehr wisse man von ihr auf historischem Gebiet nicht, sagte Prof. Vanderputten heute. Sie sei nach ihrer Heirat mit Balduin im Jahr 864 aus der Geschichtsschreibung verschwunden und faktisch war der archäologische Fund ihres vermeindlichen Skelettes vor 20 Jahren das erste „Lebenszeichen“.

Das es sich dabei um Gräfin Judith gehandelt haben könnte, führen die Wissenschaftler, wie bereits erwähnt, auch auf den Fundort des Grabes zurück: „Die sterblichen Überreste wurden an einer Stelle gefunden, die eigentlich dem Adel vorbehalten war. Und es war bekannt, dass diese Person etwa im 9. Jahrhundert gelebt hatte“, so der UGent-Professor. Hinzu kommt noch die Feststellung, dass es sich dabei um eine Frau mittleren Alters handelte: „Das passt alles auf Judith von Frankreich.“

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)