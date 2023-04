Zweites Mal, gutes Mal: Europäische Raumsonde Juice erfolgreich zum Jupiter gestartet

Was genau wird Juice tun?

Juice soll in acht Jahren mit einer Mehrfachmission beim Jupiter eintreffen. Sie wird den Planeten (und sein Wetter) genauer erforschen, aber am meisten freut sie sich darauf, drei Eismonde in der Umgebung von Jupiter zu erkunden. Juice (eine Abkürzung für Jupiter Icy Moons Explorer) soll Mitte 2031 die drei Eismonde Callisto, Europa und Ganymed aus dem All unter die Lupe nehmen. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob dort Leben möglich ist.

Unter der dicken Eisdecke dieser Monde vermutet man tiefe Ozeane mit flüssigem, salzigem Wasser. Juice wird etwa 35 Mal an den Monden vorbeifliegen, um zu sehen, wie dick die Eisdecke ist, ob sich darunter tatsächlich ein Ozean befindet und wie er zusammengesetzt ist. Auf dieser Grundlage wollen sie dann herausfinden, ob dort potentiell Leben möglich ist oder nicht.