Erster Weltkrieg: Einmalige Briefsammlung für das "In Flanders Fields"-Museum in Ypern

Dem „In Flanders Fields“-Museum zur Geschichte des Ersten Weltkriegs in Ypern in Westflandern ist eine einmalige Sammlung an Briefen von zwei Brüdern aus Frankreich übergeben worden, die an diesem Krieg teilgenommen haben. Teilweise sind diese Briefe mit unsichtbarer Tinte geschrieben worden, denn es ging hier auch um einen Fluchtplan aus einem Kriegsgefangenenlager in Münster in Deutschland. Es handelt hierbei sich um eine Sammlung von etwa 250 Briefen.