Höchste Zahl Unfälle mit Fahrerflucht in Belgien seit 10 Jahren

Bei den insgesamt 37.306 Unfällen mit körperlichem Schaden als Folge, die 2022 in Belgien registriert wurden, lag in 4.708 Fällen Fahrerflucht vor. Das war demnach in 12,6 % der Unfälle der Fall. Dies ist die höchste Zahl seit 10 Jahren, so VIAS. Dieser Wert ist insofern beunruhigend, als dass die Zahl der Verkehrsunfälle in Belgien seit 2013 im Allgemeinen rückläufig ist.

Die meisten Unfälle mit Fahrerflucht werden in der Region Brüssel-Hauptstadt festgestellt. In 16 % aller Verkehrsunfälle mit Verletzten oder mit Todesopfer entfernen sich hier die Unfallverursacher von Unfallort. In Flandern ist dies in 12 % der Unfälle der Fall und in der Wallonie kommt dies bei etwa jedem 10. Verkehrsunfall vor.