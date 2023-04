Im Naturpark "t‘Zwin" in Knokke brüten nicht weniger als 9 Storchenpaare

Naturliebhaber zieht es in diesen Tagen wieder vermehrt ins Naturschutzgebiet „t’Zwin“ in Knokke an der belgischen Nordseeküste. Dort brüten 9 Storchenpaare gleichzeitig ihre Nester aus. Dass hier Störche ihr Zuhause für die Brutzeit haben, ist nicht neu, doch dass so viele Paare zur gleichen Zeit hier in ihren Hochnestern zu beobachten sind, ist schon selten.

Bei diesen Störchen handelt es sich um Tiere, die aus ihren Winterquartieren in Spanien oder Nordafrika wieder hierher kamen. Störche kehren oft zu ihren alten Nestern zurück. Ende des Monats werden die ersten Küken erwartet. Neugierige können dies auch von zuhause aus Beobachten, denn zwei Nester werden von Kameras beobachtet und über die Webseite von „t’Zwin“ kann man dies verfolgen.