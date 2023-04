Kindermord in Gent: Verdächtiger in den Niederlanden festgenommen - Junge schon monatelang verschwunden

Im Falle des 9 Jahr alten Jungen, dessen Leiche am vergangenen Donnerstag im alten Hafen von Gent entdeckt wurde, ist nach der Mutter am Samstag auch deren Ex-Partner festgenommen worden. Dieser wurde in den Niederlanden verhaftet. Offenbar ist der Junge bereits vor zweieinhalb Monaten gestorben und verschwunden. Das Kind kam aus einer rumänischen Gemeinschaft, deren Mitglieder von den Behörden unentdeckt in Belgien leben. Wohl auch deshalb dauerte es so lange, bis es gefunden wurde.