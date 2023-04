Pflanzenpracht in Brüssel und Flämisch-Brabant: Hyazinthen im Hallerbos und Königliche Gewächshäuser in Laken

In der zweiten Hälfte des Monats April leuchtet der Hallerbos in Flämisch-Brabant am Brüsseler Rand südwestlich der Hauptstadt wieder in Lila. Dann blühen hier die Hyazinthen in voller Pracht. Die Stadt Halle und die flämische Landesagentur für Naturschutz „Natur und Wald“ („Natuur en Bos“) setzen auch in diesem Jahr wieder Busse, Stewards und Naturführer ein, um den Strom der Besucher aus aller Welt in die richtigen Bahnen zu leiten. Die kostenlos zu nutzenden Busse bringen die Besucher von Bahnhof in Halle zum Hallerbos und wieder zurück.

Die Blütezeit der Hyazinthen hier dauert etwa 3 bis 4 Wochen und dabei wird der Wald von zwischen 60.000 und 80.000 Besuchern aufgesucht. Die Pracht der Hyazinthen im Hallerbos (Niederländisch für „Wald von Halle“) ist in den letzten Jahren international über die sozialen Medien wirklich weltweit bekannt geworden. Seit dem gilt es, die Besucherströme im Zaum zu halten, damit den Blumen nichts passiert und damit keine davon gepflückt werden. Die teilweise ehrenamtlich tätigen Naturschützer beantworten alle Fragen zu dem Gebiet und zu diesem Naturschauspielt. Informationen bietet die Webseite www.hallerbos.be