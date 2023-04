Die Brüsseler Regionalregierung ist gegen eine Verbreiterung des Rings: "Mehr Fahrstreifen bedeuten mehr Verkehr"

„Wir setzen in Brüssel schon sehr lang auf weniger Autoverkehr aus Gründen der Lebensqualität in der Stadt. Wir haben hier sehr viele Staus und sehr viele Leute stecken in diesen Staus fest. Die Luftqualität und die Verkehrssicherheit leiden darunter. Mit freigemachtem Raum wollen wir andere Dinge unternehmen und wir wollen auf Alternativen setzen. Wir wollen die Leute zum Beispiel mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Brüssel locken,“ so die niederländischsprachige Brüsseler Grüne.

Van den Brandt will auf jeden Fall in dieser Sache mit der flämischen Landesregierung in den Dialog treten: „Wichtig ist, dass die Verkehrssicherheit auf dem Brüsseler Ring verbessert wird, um so den Verkehr zu beschleunigen. Dafür sind in der Tat Eingriffe nötig, doch das darf keinen zusätzlichen Autoverkehr nach Brüssel bringen. Zusätzliche Fahrstreifen stehen entgegen unseren Visionen. Es werden noch viele Möglichkeiten zum Einspruch kommen, auch auf Ebene der betroffenen Gemeinden. Wir müssen zu einem Projekt kommen, dass gemeinsam getragen wird.“