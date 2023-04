Die föderale Staatsschuld steigt in Belgien auf 475 Mia. €

Die föderale Staatsverschuldung ist in Belgien im März um 7,1 Mia. € auf jetzt 475 Mia. € gestiegen. Dies ist aus einer aktuellen Meldung der belgischen Bundesagentur für die Schulden ersichtlich. Damit liegt der Anstieg der Schulden in unserem Land im Bereich dessen, was berechnet wurde, meldet das Schatzamt dazu.