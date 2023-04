Ernste Sorgen um Olivier Vandecasteele, der in Teheran ins berüchtigte Erin-Gefängnis verlegt wurde - Belgien beantragt dessen Überstellung

Olivier Van Steirtegem, der Sprecher der Familie, konnte kürzlich 10 Minuten lang mit ihm telefonieren: „Psychologisch geht es ihm sehr schlecht nach 14 Monaten Einzelhaft. Überdies hat er unerträgliche Schmerzen an Muskeln und Nerven in den Beinen. Er kann nicht aufrecht stehen und kaum noch schlafen. Wir wissen aber nicht, was wirklich vorliegt, denn er wird nicht behandelt und wir bekommen keine weiteren Informationen.“

Zudem soll er nicht genug zu essen bekommen, was seiner Gesundheit auch nicht förderlich sei.

"Iran Deal"

An diesem Dienstag (18. April) tritt das Gesetz zum Gefangenenaustausch zwischen Belgien und dem Iran in Kraft, das lange von Auslandsiraner bekämpft wurde - bis hin zu einem Verfahren vor dem belgischen Verfassungshof. Dieses Gesetz könnte auf juristischem Wege ermöglichen, dass Vandecasteele ausgetauscht werden könnte, so dessen Familie. Belgien hat inzwischen offiziell die Überstellung von Vandecasteele beantragt.

Ein mögliches Datum steht noch nicht fest und Freunde und Familie befürchten, dass er weiter Spielball zwischen zwei Ländern bleibt. Der Iran will einen in Belgien wegen der Planung eines allerdings vereitelten Bombenanschlags auf Auslandsiraner in Paris verurteilten „Diplomaten“ freibekommen. Noch immer lautet die Frage, ob dieser Fall mit der Verurteilung und der Haft von Olivier Vandecasteele in Zusammenhang steht (siehe nebenstehenden Beitrag).