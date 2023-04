Flanderns Bieneninstitut schlägt Alarm: "Imker erleben ein massives Bienensterben!"

Das Flämische Bieneninstitut (VBI) meldet, dass in verschiedenen Regionen in Flandern bis zu 75 % der Bienenvölker den vergangenen Winter nicht überlebt haben. An einigen Stellen haben die Imker alles verloren. „Wir rufen die Regierung dazu auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen. Die Imker erleben ein massives Bienensterben“, so René De Backer vom VBI.