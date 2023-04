Transportplan 2023-2026: Die belgische Bahn plant bessere Anbindungen für 26 Bahnhöfe

Mehr Komfort in den Bahnhöfen

Neben einem besseren Zug- und Fahrplanangebot will die belgische Bahn aber auch den Empfang und den Komfort in ihren Bahnhöfen verbessern. Das betrifft auch die Anschlüsse an die anderen Verkehrsmittel bzw. an die Busse und Bahnen der anderen regionalen Anbieter. Bahnhöfe sollen zudem leichter von Personen mit Einschränkungen erreicht werden können. Das bedeutet z.B. höhere Bahnsteige, Aufzüge und Handgriffe für Blinde oder Schlechtsehende. Nicht zuletzt sollen auch weitere Fahrradstellplätze geschaffen werden.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Verbesserung der Qualität und der Sauberkeit in den Bahnhofs-WCs. In insgesamt 14 größeren und großen Bahnhöfen werden die Toiletten nach und nach in einem „Totalkonzept“ renoviert. Dazu arbeitet die NMBS mit dem niederländischen Sanitärbetreiber 2theloo zusammen, der in den kommenden 8 Jahren in Belgien Bahnhofstoiletten betreiben wird.

Neue bzw. modernisierte und den heutigen Standards entsprechende Toiletten sollen nach und nach in folgenden Bahnhöfen angeboten werden: Antwerpen-Zentral, Brügge, Brüssel- Nord, -Zentral und -Süd/Midi, Charleroi-Zentral, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk, Löwen (obschon es dort seit einigen Monaten neue WCs gibt), Lüttich-Guillemins, Mechelen (hier wird ein ganz neuer Bahnhof gebaut), Mons (hier wird ein ganz neuer Bahnhof gebaut), Namür und Ottignies. Das bringt aber mit sich, dass hier der Preis für einen Toilettenbesuch von derzeit 50 Eurocent auf 1 € angehoben wird. Kleinere Stationen sind nicht in diese Pläne mit einbezogen worden.