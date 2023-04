Das Tripel-Bier von Radio Minerva in Antwerpen gewinnt Gold beim Bierwettbewerb in Frankfurt

Das blonde Tripel von Radio Minerva ist eine Initiative von den Moderatoren und von einigen Hörern des Lokalsenders zum 40. Jahrestag seiner Gründung. Nur ein Jahr später gewinnt dieses Bier jetzt eine Goldmedaille beim internationalen Bierwettbewerb in Frankfurt am Main.

Das blonde Tripelbier setzte sich gegen hunderte Mitbewerber durch und schnitt mit einem Ergebnis von 91 von 100 Punkten als bestes Bier ab. Dies ist für eine erste Teilnahme an einem solchen prestigeträchtigen Bierwettbewerb eine außergewöhnliche Leistung.

„Die Kategorie, an der wir teilgenommen haben, die blonden Spezialbiere, ist eine sehr breitgefächerte Kategorie“, so Johan Van Dyck von der Antwerpener Brouwcompagnie gegenüber dem VRT-Sender Radio 2: „Das Radio Minerva Tripel“ ist ein klassisches Bier, das weniger stark ist, als unsere anderen Biere. Wenn man dann doch als Gewinner dieser Kategorie auserkoren wird, dann ist das sehr fein.“

„Als und Radio Minerva darum gebeten hatte, gemeinsam ein Bier zu brauen, fühlten wir uns geehrt. Gleichzeitig haben wir aber auch verstanden, dass dies eine große Verantwortung für uns war. Wir hatten auch nicht vergessen, wie uns Radio Minerva und viele Hörer beim Bau der Brauerei als Crowdfunder unterstützt haben. Radio Minerva ist ein Monument in Antwerpen, also mussten wir ein Spitzenbier machen, das diesem Sender würdig war.“

Inzwischen wird das „Radio Minerva Tripel“ in über 120 Kneipen und Cafés in und um Antwerpen angeboten. Ein Teil des Erlöses daraus finanziert die Arbeit des Senders. Die Antwerpener Brouwcompagnie hat ihren Sitz in einer alten Lagerhalle am Kattendijk-Dock im Stadtvierten Eilandje am alten Hafen in Altstadtnähe.