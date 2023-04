Delhaize: Schlichtung verlief ergebnislos - Aktionen der Gewerkschaften sollen wieder schärfer werden

Gewerkschaften und Direktion saßen am Dienstag von 8 Uhr am Morgen bis etwa gegen 18 Uhr am späten Nachmittag beim Bundesarbeitsministerium in Brüssel zusammen. Das war die insgesamt 4. Verhandlungsrunde seit dem Ausbruch des Sozialkonflikts vor sechs Wochen.

Um die Gemüter zu beruhigen hatte Bundesarbeitsminister Pierre-Yves Dermangne (PS) einen Schlichter auf den Plan gerufen. Das war ein Beamter der staatlichen Behörde für Arbeit und Soziales, der Fachmann für Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ist. Doch dieser konnte nichts ausrichten. „Sogar der Schlichter konnte nichts ausrichten“, so die Gewerkschaften nach der ergebnislos verlaufenen Schlichtungsrunde.

Das bedeutet, dass die rund 9.000 betroffenen Beschäftigten der abzustoßenden 128 Warenhäuser weiter bange abwarten müssen. Derweil wird wohl weiter gestreikt und protestiert. Damit sind die Beschäftigten von Delhaize nicht alleine. Am Montag wurden in der Provinz Limburg mehrere Lidl-Märkte bestreikt, weil die Beschäftigten dort gegen zu hohen Arbeitsdruck protestierten. Und in der vergangenen Woche demonstrierten die Gewerkschaften des gesamten Retail-Sektors in Belgien für bessere Tarifbedingungen.