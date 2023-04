Flanderns Umwelt- und Klimaministerin Demir bezeichnet die CO2-Abgabe der EU als eine unsoziale Maßnahme

Die Industrie in Belgien geht davon aus, dass die ehrgeizigen Klimaschutzpläne des EU-Parlaments für Nachteile im Wettbewerb Europas mit dem Rest der Welt sorgen wird. Dass Industrie und Wirtschaft ihren Schadstoff reduzieren müsse, sei mit hohen Investitionen verbunden, so Peter Claes von Febeliec, dem Sektorverband der energieintensiven Unternehmen in Belgien gegenüber VRT NWS:

„Man kann nicht nur eine Klimapolitik führen. Man muss auch eine wirtschaftliche Politik führen. Man kann natürlich Betriebe finanziell treffen, in dem man ihnen hohe Lasten auferlegt, doch in einem bestimmten Augenblick muss man aber Produkte herstellen können, die man verkaufen kann, auch im Rest der Welt. Hier ein Gleichgewicht zu finden, ist die große Herausforderung für die kommenden 10 Jahre.“