Im flämischen Landesparlament wird die Möglichkeit, die gesetzliche Höhe der Renten zu umgehen, gestrichen

Nach und nach äußerten sich die Fraktionsführer der sozialistischen Partei Vooruit, der Grünen von Groen und auch des rechtsradikalen Vlaams Belang dahingehend, dass diese Möglichkeit gestrichen werden müsse. Das sollte allerdings auch die anderen Häuser in den Parlamenten in Bund, Ländern und Regionen machen, so der scheidende Fraktionschef von Groen, Björn Rzoska. Inzwischen meldet das Bundesparlament, dass die Zusatzrenten auch in der Ersten Kammer des Hauses offiziell gestrichen wurde.

Sollten tatsächlich Abgeordnete von solchen Rentenboni profitiert haben, so müsse man diese zurückfordern, so die Meinung vieler. Das allerdings ist angesichts des eigentlich legalen und im Regelwerk verankerten Vorgangs nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen.