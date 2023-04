Umstrukturierung bei Colruyt: DreamLand wird abgestoßen - 192 Jobs bedroht

Stahlbaufirma ASK Romein in Malle in Konkurs

Beim Stahlbauunternehmen ASK Romein in Malle (Provinz Antwerpen) sind ebenfalls rund 140 Jobs bedroht. Die drei niederländischen Filialen von ASK meldeten bereits letzte Woche Konkurs an und jetzt geht auch die belgische Niederlassung pleite. Schon seit Donnerstag in der vergangenen Woche wird hier nicht mehr gearbeitet.

Die Gewerkschaften hoffen jetzt, dass entweder ein Übernahmekandidat für ASK Romein gefunden werden kann – dazu soll es bereits positive Signale geben, oder dass die Facharbeiter von anderen Firmen übernommen werden können. ASK hat sich u.a. auf Stadionbau spezialisiert und stellte die Dachkonstruktion des Bosuil-Stadions von Royal Antwerp FC sowie die neue Südtribüne von KV Mechelen her.