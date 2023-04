Vor 80 Jahren: Die einzige erfolgreiche Befreiung von Juden aus einem KZ-Zug in Europa

Der Zug hatte am 19. April 1943 gegen 22 Uhr das Sammellager in der Kaserne Dossin in Mechelen verlassen. Die drei befreundeten Widerstandskämpfer installierte am Gleis ein rotes Signal, an dem der Zug anhielt. Mit nur einem Revolver und drei Zangen ausgerüstet konnte das Trio 236 Menschen aus den Zug entkommen lassen. Diese Befreiung aus dem als "20. Zug" bekannten Deportationszuges ging vor allem in Belgien selbst in die Geschichte ein.

Simon Gronowski, der damals aus diesem Zug fliehen konnte, erzählte viele Jahre später eindrucksvoll seine Geschichte, worauf Koen Aerts, ein der Universität Gent (UGent) und dem Studien- und Dokumentationszentrum für Krieg und zeitgenössische Gesellschaft (Cegesoma) nahestehender Historiker gegenüber VRT NWS hinwies: "Das ist wichtig, angesichts dessen, dass Erinnerungen an den Widerstand von den Historikern lange Zeit zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde, im Vergleich mit Geschichten über Repression und Kollaboration."