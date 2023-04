Bedeutend mehr Männer erkranken an Prostatakrebs in Westflandern als in anderen belgischen Provinzen

Die belgische Stiftung Krebsregister hat untersuchen lassen, wie häufig Männern in Belgien an Prostatakrebs erkranken. Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Männer in der Provinz Westflandern diese Diagnose viel häufiger erhalten als Männer in der Provinz Lüttich, wo die wenigsten Fälle diagnostiziert werden. Die Untersuchung der Stiftung wurde am Donnerstag auch im Wissenschaftsmagazin Eos veröffentlicht.