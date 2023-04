Die Stadt Gent will ein Andenken an den neunjährigen Raul, der Opfer häuslicher Gewalt wurde

Am Mittwochabend fand eine stille Gedenkfeier für Raul statt, der neunjährige Jungen rumänischer Herkunft, dessen Leiche am vergangenen Donnerstag im Hafenviertel Houtdok in Gent gefunden wurde. Raul war mehr als zwei Monate verschwunden. Dreihundert Menschen waren im Houtdok mit Papierblumen anwesend. Auch der Genter Gemeinderat, der die Versammlung initiiert hatte, war anwesend. Bürgermeister Mathias De Clercq sagte VRT NWS, dass die Stadt ein dauerhaftes Andenken an den Jungen errichten wolle.