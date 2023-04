VIDEO: Modemuseum Brüssel feiert Diane von Fürstenberg und die ersten Wickelkleider vor 50 Jahren mit einer Ausstellung

Im Modemuseum von Brüssel, gleich hinter dem Großen Markt, läuft ab Freitag eine Ausstellung über das ikonische Wickelkleid von Diane von Fürstenberg. Für die Eröffnung von women before fashion hält sich die Modedesignerin mit belgischen Wurzeln zurzeit in Brüssel auf und besucht die Orte ihrer Kindheit am Zavel.