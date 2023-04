Nach umfassenden Renovierungen sollen Jubelpark und Museen 2030 zur wichtigsten Touristenattraktion Belgiens werden

Die Institutionen vor Ort werden in zwei Pole gegliedert: einen für das Kulturerbe (Kunst- und Geschichtsmuseum) und einen für Innovation (Armeemuseum), erklärte der ehemalige Leiter des Bozar, Paul Dujardin, der das Projekt Horizont 50-200 verwaltet. Es soll auch darüber nachgedacht werden, wie die Museen attraktiver werden, insbesondere für die jüngere Generation.

Im Jahr 2024 wird in der Bordiau-Halle anlässlich der belgischen Präsidentschaft des Europäischen Ministerrates eine besondere Ausstellung stattfinden: Towards New Worlds: Belgian Exploration through Time and Space (Auf dem Weg zu neuen Welten: Belgische Erforschung durch Zeit und Raum), die Kunst und Wissenschaft verbinden soll.