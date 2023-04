Zug und Mopedfahrer verfehlen einander um ein Haar am Bahnübergang in Rumbeke - Infrabel warnt mit Video

Der belgische Bahnbetreiber Infrabel hat ein Video von dem Vorfall veröffentlicht, der sich Anfang dieser Woche an einem Bahnübergang in Rumbeke (Provinz Westflandern) ereignete. Dort wären ein Zug und ein Mopedfahrer um ein Haar zusammengeprallt, weil der Motorfahrer durch die Schranken fuhr. Infrabel ruft auf, die Verkehrsregeln an Bahnübergängen zu beachten.